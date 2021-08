Ritrovata dopo due giorni la 45enne scomparsa a Forino (Avellino): era in un capanno insieme al cane Daniela Carpentieri è stata ritrovata, sana e salva, dai vigili del fuoco, dopo due giorni di ricerche: scomparsa l’11 agosto, la 45enne è stata ritrovata ieri in un capanno in una zona boschiva, in compagnia del suo cane. La donna è stata portata con un elicottero a valle e poi trasportata in ospedale per i controlli del caso.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono voluti due giorni di ricerche da parte dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino per ritrovare Daniela Carpentieri, la donna di 45 anni scomparsa improvvisamente lo scorso 11 agosto dalla sua abitazione di Petruro di Forino. I pompieri irpini l'hanno ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 agosto, in una zona collinare e boschiva della cittadina della provincia di Avellino: la 45enne si trovava in un capanno in compagnia del suo cane, che era scomparso insieme a lei; fortunatamente, entrambi sono in buone condizioni di salute. La donna è stata soccorsa con un elicottero dei vigili del fuoco e portata presso il campo sportivo di Forino, dove è stata affidata ai sanitari del 118 per i controlli del caso. Anche il cane si trova in buona salute: sono stati i pompieri a rifocillarlo, ricambiati dall'animali con molta affettuosità. Non sono ancora noti i motivi che hanno portato la 45enne nel capanno, lontano da casa.

Le tracce di Daniela Carpentieri si erano perse intorno alle ore 15.30 di mercoledì 11 agosto: la donna era uscita dalla sua casa di Petruro di Forino insieme al suo cane, lasciando il telefono cellulare nell'abitazione. Dopo la segnalazione della scomparsa alle forze dell'ordine, immediate erano partite le ricerche dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, anche con l'ausilio di mezzi aerei. Fortunatamente, ieri, il lieto fine.