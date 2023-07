Ritrovata a Napoli Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa venerdì da Salerno Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa da Pellezzano (Salerno) venerdì, sta bene: è stata ritrovata dai carabinieri a Napoli.

A cura di Nico Falco

È stata ritrovata Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa venerdì dal Salernitano: rintracciata a Napoli, sta in questi minuti tornando dalla famiglia accompagnata dalle forze dell'ordine. Questa mattina la sua automobile, una Renault Clio bianca, era stata avvistata a Secondigliano mentre poche ore dopo la scomparsa, come aveva anticipato Fanpage.it, la targa era stata segnalata in zona Salvator Rosa.

A quanto si apprende la ragazza sta bene, è in buone condizioni di salute. La ragazza si era allontanata da casa sua, nella frazione Capriglia di Pellezzano (Salerno), con la sua automobile, senza portare con sé il cellulare. La madre aveva sporto denuncia presso i carabinieri di Mercatello, che avevano avviato le indagini e ascoltato i suoi conoscenti; alcuni degli amici più stretti avevano riferito di averla vista negli ultimi tempi turbata.

I motivi dell'allontanamento, volontari, non sono stati chiariti, né se al momento del ritrovamento la ragazza era da sola a bordo della sua automobile. Ieri sera la madre, Monica Iannicelli, aveva lanciato un altro appello tramite i social, rivolgendosi alla figlia: "Mi basta sentire solo la tua voce – aveva scritto – ti prego, anima mia, non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre… chiamami, ti scongiuro".