Rita De Crescenzo denunciata per diffamazione: ristoratore chiede 20mila euro di danni alla titktoker

Un ristoratore di Castel di Sangro ha denunciato Rita De Crescenzo per diffamazione, a causa di alcuni video sui social pubblicati dalla tiktoker napoletana nel 2022. La prima udienza del processo si è svolta ieri in Abruzzo.

Rita De Crescenzo denunciata per diffamazione. Guai per la celebre e controversa tiktoker napoletana, 46 anni, alla quale un ristorante di Castel di Sangro ha chiesto 20mila euro di risarcimento. I fatti che il ristoratore contesta all'influencer 46enne risalgono al 31 dicembre 2022, quando la De Crescenzo, insieme alla famiglia, trascorse la vigilia di Capodanno nel ristorante Antica Neviera di Castel di Sangro, all'epoca gestito da Alessandro Coscia, che ha citato in giudizio la tiktoker. Nei giorni successivi alla cena, Rita De Crescenzo pubblicò alcuni video sui suoi profili social nei quali criticava il ristorante, alludendo alla scarsità delle porzioni mangiate durante la cena.

La prima udienza si è svolta al Tribunale di Sulmona ieri, giovedì 2 ottobre, ma da quanto si apprende la tiktoker partenopea non era presente. "La mia assistita ritiene di non aver offeso nessuno, ma di aver fatto una semplice recensione, come per qualunque altro ristorante" ha dichiarato l'avvocato Alfonso Quarto, legale di Rita De Crescenzo. Per l'avvocata Gaetana Di Ianni, che assiste Coscia, il ristoratore invece "è stato travolto da messaggi offensivi e non veritieri. Non è mai stata invitata come ospite. Anche il presunto digiuno non corrisponde al vero: hanno chiesto mezze porzioni per bambini".

Alla prossima udienza, che è stata fissata per il 23 aprile 2026, sarà presente anche Rita De Crescenzo che, stando a quanto riferito dal suo legale, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Nel corso dell'udienza dovranno poi essere ascoltati i 4 testimoni dell'accusa, tutti dipendenti del ristorante.