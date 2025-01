video suggerito

Ristorante a fuoco nella notte nel Casertano, le fiamme vicine alle abitazioni Incendio nella notte a Mondragone: distrutto un pub-ristorante di via Antea, indagini in corso sulle cause del rogo.

A cura di Nico Falco

Un incendio ha distrutto nella notte un ristorante di Mondragone, in provincia di Caserta, le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze; provvidenziale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo ed evitato che si propagasse ad altre strutture. Le cause sono al momento al vaglio, sono in corso indagini.

L'intervento è scattato intorno alle 4 di oggi, 30 gennaio, a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni residenti di viale Antea, a Mondragone: da un pub-ristorante situato lungo quella strada, e a quell'ora chiuso, si stava alzando del fumo. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, l'incendio si era già esteso a tutta l'attività commerciale, di circa 400 metri quadrati. Probabilmente le fiamme bruciavano già da diverso tempo, prima che il fumo uscisse all'esterno e fosse quindi visibile dai vicini.

L'incendio è stato quindi prima circoscritto, per evitare che raggiungesse l'edificio accanto, dove ci sono diversi appartamenti abitati, successivamente è stata effettuata l'operazione di spegnimento e di messa in sicurezza dell'intero locale. Ulteriori accertamenti sono in corso per appurare l'origine dell'incendio e stabilire se si sia trattato di un rogo doloso o se, al contrario, possa essere imputabile ad un malfunzionamento delle attrezzature presenti all'interno del locale.