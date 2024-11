video suggerito

Rissa tra studenti 14enni al Cineforum, spunta un tirapugni: in tre finiscono in ospedale a Salerno La rissa tra almeno cinque studenti dell’Istituto Nautico di Salerno all’esterno di un cinema cittadino: tre ragazzini 14enni sono finiti in ospedale dopo essere stati colpiti con un tirapugni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Rissa per futili motivi, che ha coinvolto un gruppo di studenti 14enni, quella scoppiata nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre, a Salerno: tre ragazzini sono rimasti feriti e sono finiti in ospedale. Da quanto si apprende, la rissa ha coinvolto almeno cinque studenti dell'Istituto Nautico di Salerno, quattro provenienti dalla sede centrale e uno invece proveniente dalla succursale di Torrione, ed è esplosa davanti al cinema che sorge in via Madonna di Fatima e dove, questa mattina, si stava svolgendo il Cineforum, attività a cui molte scuole partecipano.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora molto chiara ma a un certo punto, nel parapiglia, uno dei ragazzini coinvolti ha tirato fuori un tirapugni e ha colpito tre coetanei, che sono rimasti feriti e sono stati costretti a fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica della rissa, comprenderne le motivazioni e identificare tutti i ragazzini coinvolti.