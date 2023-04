Rissa tra ragazzini sulla spiaggia delle Mortelle a Portici: 5 denunciati Rissa tra ragazzi di 16-17 anni sulla spiaggia. Denunciati dalla polizia di Stato. Uno aveva cercato di scappare al Granatello: preso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una violenta rissa tra ragazzini è scoppiata ieri pomeriggio sulla Spiaggia delle Mortelle a Portici, comune del Vesuviano in provincia di Napoli. I giovani, tutti tra i 16 e i 17 anni, si sono picchiati selvaggiamente per motivi non chiari. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Portici-Ercolano, che era impegnata in un servizio di controllo del territorio, allertata dalla Centrale Operativa. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso cinque giovani che stavano litigando animatamente tra loro.

Uno dei ragazzi ha cercato di scappare: preso

Alla vista degli agenti, uno dei ragazzi ha provato a fuggire verso il Porto del Granatello, sempre molto frequentato da turisti e cittadini per la presenza di diversi locali della movida. Gli altri quattro ragazzi che erano rimasti coinvolti nella rissa, invece, sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti della Polizia di Stato. Sul posto è arrivata anche un'altra pattuglia delle forze dell'ordine che è riuscita a raggiungere il quinto ragazzo che era scappato e a bloccarlo. I 5 giovani, tutti egiziani, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali.

La spiaggia delle Mortelle è stata recentemente "promossa" dall'Arpac Campania, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, migliorando la classificazione della qualità dell'acqua di mare da sufficiente e buona. Negli ultimi anni, la spiaggia ha registrato continui miglioramenti, anche grazie all'attenzione dell'amministrazione comunale che sta investendo molto su questo aspetto turistico. L'arenile cittadino è quindi molto frequentato, soprattutto dai giovani. Una stagione estiva che è iniziata prima del tempo grazie al clima mite e soleggiato che si sta registrando in questi ultimi giorni. D'altra parte, però, bisogna fare i conti anche con le esigenze di maggiore sicurezza che l'aumento dei frequentatori della spiaggia porta con sé.