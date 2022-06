Rissa in via Tribunali: in quattro si prendono a pugni e sediate davanti ai turisti Una violenta rissa è scoppiata stamattina, 22 giugno, in via dei Tribunali, a Napoli: in un video quattro giovani che si prendono a pugni e a colpi di sedia.

A cura di Nico Falco

Frame dal video della rissa in via dei Tribunali

Un giovane che lancia un bastone contro un altro ragazzo, un attimo dopo afferra una sedia e tira anche quella. Pochi istanti e al litigio si unisce un terzo ragazzo, che arriva brandendo un tavolino come fosse su un ring da wrestling. E all'improvviso nell'inquadratura arriva un quarto giovane e anche lui si scaglia a mani nude contro il primo, che nel frattempo è finito a terra, tempestato di pugni e sediate dagli altri tre.

Scene di una violenta rissa scoppiata in via dei Tribunali, nella zona dei Decumani, questa mattina, 22 giugno, intorno alle 11:30, come si vede in un video giunto alla redazione di Fanpage.it. Il furioso litigio è avvenuto davanti ai numerosi passanti, tra cui parecchi turisti, che ogni giorno affollano la strada del centro di Napoli. Cosa sia successo prima del litigio, è ancora al centro di accertamenti delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno identificato i coinvolti; dopo circa due ore l'intervento è ancora in corso.