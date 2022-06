Rissa in discoteca a Salerno: accoltellato un 28enne, altri 4 giovani in ospedale Sull’episodio indaga la polizia, impegnata a fare luce sulla rissa, avvenuta questa notte in una discoteca di Salerno.

È di un giovane di 28 anni accoltellato e di altri 4 ragazzi in ospedale il bilancio di una rissa andata in scena questa notte in una discoteca di Salerno. Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un locale della città poco dopo le ora due di oggi, mercoledì 8 giugno, su segnalazione di una violenta rissa scoppiata all'interno: ad avere la peggio, come detto, un giovane di 28 anni, originario di Campagna, nella provincia di Salerno, che ha riportato ferite da punta e da taglio ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Salerno, ma non è in pericolo di vita. Anche altri quattro giovani hanno dovuto far ricorso alle cure mediche: tre di questi sono stati dimessi con prognosi per alcune contusioni, mentre il quarto è stato dichiarato in buono stato di salute.

La rissa sarebbe nata per futili motivi

Per fare piena luce su quanto accaduto questa notte nella discoteca di Salerno, come detto, indagano gli agenti della Polizia di Stato. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la rissa sarebbe nata per futili motivi: sarebbe stata innescata infatti, come troppo spesso accade, da uno sguardo di troppo. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto – ancora poco chiara – e per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nella rissa.

