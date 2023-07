Video di

Rissa al Porto di Napoli, due uomini si picchiano davanti ai passeggeri in fila per i traghetti Il video della violenta rissa, avvenuta agli imbarchi di Porta di Massa, ha fatto il giro del web ed è stato ripreso anche dal deputato Borrelli, che chiede di fare chiarezza sulla vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di scaglia violentemente contro un altro uomo, lo percuote, lo scaglia per terra; secondo i commenti di alcuni presenti, che riprendono la scena con il cellulare – mentre altri intervengono e cercano di dividere i due – gli avrebbe anche morso un orecchio. La scena arriva dal Porto di Napoli, precisamente dalla zona degli imbarchi di Calata Porta di Massa: e infatti, come si evince dal video, pubblicato in rete e rimbalzato sulle chat delle app di messaggistica, la rissa avviene davanti a tanti passeggeri che sono in fila, in attesa di imbarcarsi.

Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha ripreso il video e lo ha pubblicato sui suoi canali social, chiedendo che si faccia chiarezza sulla vicenda. "Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di persone agli imbarchi per le isole e l’assenza di forze dell’ordine pronte a intervenire è inaccettabile. Bisogna garantire la sicurezza per cittadini e turisti in questi siti per evitare episodi di violenza che danneggiano l’immagine della città in modo irreparabile" ha dichiarato il deputato.