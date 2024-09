Rissa al Corso Vittorio Emanuele di Napoli: schiaffi e calci, arrivano i carabinieri Una rissa furibonda per futili motivi al corso Vittorio Emanuele di Napoli: alla fine sono intervenute tre volanti dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Schiaffi, spinte, malori, capelli tirati: è successo di tutto questa mattina al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, la lunga arteria che si snoda per quasi 5 chilometri da Piazza Mazzini nel quartiere dell'Avvocata fino a Piedigrotta, lambendo la collina del Vomero a metà altezza tra il livello del mare e quello collinare vero e proprio, fornendo ipso facto una lunga vista panoramica su tutto il Golfo di Napoli.

Le immagini della rissa sono state registrate da alcuni cittadini che poi hanno inviato il tutto al deputato Francesco Emilio Borrelli dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Stamattina una lite per futili motivi", si legge sui profili social del deputato che ha ripubblicato poi il video, "è finita in una tremenda rissa che ha coinvolto più persone. In strada sono volati schiaffi in faccia, tirate di capelli, spinte e malori, fino a richiedere l’intervento delle forze dell'ordine. Al peggio non c'è mai fine". Il tutto si è concluso solo con l'intervento delle forze dell'ordine: tre le pattuglie costrette ad intervenire. Non è chiaro cosa abbia scatenato la rissa, nella quale sono volata anche parole forti e minacce di morte. C'è chi ha parlato di una lite per un uomo conteso, chi di una questione legata alla viabilità. Lo stabiliranno le eventuali indagini, anche se fortunatamente, non sembrerebbero esserci stati feriti e la situazione sarebbe rientrata definitivamente dopo l'intervento delle forze dell'ordine.