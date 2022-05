Rissa al bar in pieno giorno, spunta un coltello: 4 giovani identificati e denunciati La rissa è occorsa l’8 maggio a Cimitile, nella provincia di Napoli: tre dei giovani denunciati hanno aggredito il quarto, dando vita a una violenta rissa.

A cura di Valerio Papadia

Sono quattro i giovani – tre 19enni e un 23enne, tutti incensurati – che sono stati denunciati dai carabinieri a Cimitile, nella provincia di Napoli, per rissa, lesioni e porto abusivo di arma. Lo scorso 8 maggio, infatti, nella cittadina della provincia partenopea, in pieno giorno e in pieno centro, i quattro hanno dato vita a una violenta rissa, nel corso della quale è spuntato anche un coltello: secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma in fase di indagine, i tre più giovani hanno aggredito il quarto ragazzo all'esterno di un bar che sorge in piazza Conte Filo. I quattro protagonisti della rissa sono stati tutti medicati presso l'ospedale di Nola, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili tra 3 e 10 giorni.

Il 23enne si è presentato dai carabinieri e ha raccontato l'accaduto

I militari dell'Arma hanno subito cominciato le indagini per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto – che risulta ancora poco chiara – e per identificare i responsabili. Le indagini sono state rese però difficili dall'assenza di telecamere di videosorveglianza sul luogo dell'accaduto: un aiuto è arrivato dal 23enne che, accompagnato dal suo legale, si è presentato in caserma e ha consegnato ai carabinieri un coltello, verosimilmente quello utilizzato nel corso della rissa, che è stato posto sotto sequestro. Grazie al suo racconto, i militari sono riusciti ad indentificare anche gli altri tre ragazzi: tutti e quattro sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.