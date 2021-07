Dovrà restare chiuso per dieci giorni il bar di Bacoli, in provincia di Napoli, all'esterno del quale il 12 giugno c'erano state due violente rissa tra giovani con tirapugni e colpi di casco; il video di uno di quegli episodi, girato con un telefonino, era stato pubblicato su TikTok e rapidamente diventato virale. Per quella vicenda i carabinieri, intervenuti nell'immediato, avevano denunciato 9 ragazzi, 6 dei quali minorenni. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Bacoli.

La decisione di sospendere l'attività è arrivata dal Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli e sulla base di diverse segnalazioni, verbali e telefoniche, con cui numerosi cittadini hanno riferito quello che accadeva davanti al bar di via Miliscola e nelle immediate prossimità: assembramenti di giovani che talvolta si traducevano in litigi, aggressioni o, come accaduto, in risse. Un precedente era stato segnalato a maggio, quando alcuni residenti avevano segnalato una rissa tra una cinquantina di ragazzi che si erano dileguati all'arrivo dei carabinieri. Il provvedimento è stato quindi emesso, come avviene per casi del genere, per scongiurare un pericolo concreto per la pubblica sicurezza.

La due risse, avvenute nella stessa serata, risalgono allo scorso 12 giugno; uno dei giovani coinvolti, un 22enne, era finito in ospedale per ferite da armi da taglio. Erano intervenuti i carabinieri della stazione di Bacoli, che avevano ricostruito i due episodi, accertando che all'origine c'erano state delle discussioni tra giovanissimi, nate sia all'interno sia all'esterno del bar, e che i gruppi si erano fronteggiati colpendosi anche con caschi e catene di ferro.