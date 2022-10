Rissa a colpi di ascia nella notte a Napoli, la denuncia: “Si è perso il controllo del territorio” È il deputato Francesco Emilio Borrelli, ormai ex consigliere regionale, a denunciare l’accaduto, pubblicando su Facebook anche il video della rissa.

A cura di Valerio Papadia

Tre uomini si fronteggiano in una rissa, uno di loro impugna addirittura un'ascia: accade nella notte in via Marina, nella zona del Porto, in pieno centro a Napoli. A raccontare l'accaduto, attraverso i suoi canali social, è il neo deputato – ormai ex consigliere regionale – Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, ripreso da un automobilista che si trovava a passare di lì. "Situazione sfuggita al controllo. Chi va in strada rischia ogni volta l’incolumità. Interventi subito, la sicurezza è una priorità" ha dichiarato Borrelli.

"La violenza si è impadronita della città – continua il deputato – e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene. Chi le percorre, per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, pe fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno o di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità". Borrelli, poi, conclude così il suo intervento a corredo del video: "Urgono interventi e questo lo chiediamo da anni. Invece si è fatto finta di non vedere, si è aspettato, ora la situazione è sfuggita di mano. Ripristinare la sicurezza è una priorità: il territorio va continuamente presidiato ed occorrono interventi duri e determinati".

Un uomo arrestato dalla Polizia

L'uomo armato di ascia è stato notato da un poliziotto della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, libero dal servizio, e dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale: si tratta di un 34enne che stava minacciando anche i passanti con l'arma impropria. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno disarmato, ma il 34enne ha cominciato a colpirli con calci e pugni fino a quando è stato definitivamente bloccato e arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.