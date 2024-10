video suggerito

Rischio crollo a Procida, carabinieri sequestrano tre case e le aree limitrofe Sequestrate tre case e aree pertinenti in zona Santa Margherita, a Procida: sono a rischio crollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini di uno dei posti sotto sequestro (Foto / TG Procida)

I carabinieri hanno posto sotto sequestro tre case e le pertinenze prospicienti a Santa Margherita, sull'isola di Procida, per rischio crollo. L'area, classificata come zona a rischio elevato, è sotto stretto controllo da parte delle forze dell'ordine: il sequestro, infatti, è scattato al fine di tutelare la pubblica sicurezza, evitando che qualcuno possa accedere alle abitazioni potenzialmente pericolose, in attesa che tecnici ed autorità competenti facciano le loro rispettive valutazione. Le case sovrastanti, infatti, si trovano in una posizione considerata instabile e dunque vulnerabile, aumentando il rischio di ulteriori crolli o danni strutturali. La notizia dei sequestri è stata rilanciata da TG Procida, che ha diffuso anche le immagini dai luoghi interessati.