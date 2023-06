Ripulita la Spiaggia delle Monache a Posillipo, rimossi cento grandi sacchi di rifiuti Torna pulita la Spiaggia delle Monache di Posillipo, dopo 4 giorni di pulizie straordinarie disposte dal Comune di Napoli: rimossi 100 grandi sacchi di rifiuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Spiaggia delle Monache torna pulita. Ne ha dato annuncio il comune di Napoli, che ha disposto un intervento di pulizia straordinaria dell'arenile. L'intervento è stato affidato ad Asia, la società che si occupa della raccolta rifiuti nel comune partenopeo, che ha impiegato sei addetti per quattro giorni (dal 12 al 16 giugno) per ripulire l'intera spiaggia. Complessivamente, sono stati raccolti circa cento grandi sacchi di rifiuti, completando così il diserbo, la rimozione e lo smaltimento della vegetazione. La spiaggia, spiegano da Palazzo San Giacomo, è stata così "restituita alla fruizione da parte del pubblico in condizioni di sicurezza e decoro.

Soddisfazione da parte degli assessori all'Ambiente, Vincenzo Santagada, e dell'assessore al Mare, Edoardo Cosenza, che hanno disposto l'intervento di pulizia straordinaria sulla spiaggia pubblica della città partenopea. Pulizia che arriva in tempo per i primi fine settimana estiva ormai già in programma per i prossimi giorni. Già da inizio giugno è inoltre attivo il sistema di prenotazione online per le spiagge libere di Posillipo che hanno accesso unicamente dai Bagni in concessione: collegandosi al sito www.spiaggelibere.it si possono prenotare infatti, per la giornata successiva, gli accessi alla spiaggia di Donn'Anna (25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e la spiaggia delle Monache (450 accessi dal Bagno Sirene). Per accedere, si potranno usare i servizi dei Lidi di entrata. "I numeri rispettano i criteri di sicurezza e sono leggermente aumentati dopo l'esperienza della scorsa stagione balneare", fa sapere il Comune di Napoli.