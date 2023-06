Estate a Napoli 2023: spiagge libere di Posillipo, come prenotare l’ingresso A disposizione 500 posti al giorno, si potranno fare al massimo 3 prenotazioni a settimana. Le regole per accedere a Bagno Elena, Bagno Ideal e Bagno Sirene e il link per prenotare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte ufficialmente la stagione balneare dell'estate 2023 a Napoli. Da oggi, giovedì 8 giugno, sarà possibile prenotare online l'ingresso alle spiagge libere di Posillipo che hanno accesso unicamente dai Bagni in concessione. Si tratta della spiaggia di Donn'Anna (25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e della spiaggia delle Monache (450 accessi dal Bagno Sirene). A disposizione ci sono 500 posti al giorno, con un incremento rispetto allo scorso anno, quando c'erano ancora alcune restrizioni legate al Covid19.

Come fare la prenotazione dell'ingresso alla spiaggia a Napoli

Il sistema di prenotazione dell'accesso alla spiaggia è molto semplice. Basta collegarsi al sito predisposto dal Comune di Napoli e prenotare gli accessi alla spiaggia per la giornata successiva. Si possono usare i servizi dei Lidi di entrata.

Il sistema di prenotazione è disponibile dalle 8:00 alle 23:00 di tutti i giorni, ed è possibile prenotare il proprio ingresso per il giorno successivo. Ogni singolo utente può effettuare fino a tre prenotazioni per ogni settimana.

I numeri rispettano i criteri di sicurezza e sono leggermente aumentati dopo l'esperienza della scorsa stagione balneare. Lo scorso anno i posti a disposizione sulla spiaggia delle Monache erano 350 al giorno, 100 in meno.

Il link per prenotare l'ingresso alle spiagge di Posillipo

Le regole per entrare in spiaggia

Per poter accedere agli arenili pubblici cittadini bisogna rispettare alcune regole. L’ingresso dei minori è consentito solo se accompagnati da un adulto. Sulle spiagge, inoltre, non è consentito l’accesso ai cani in quanto non attrezzata per poterli ospitare. Il 5% dei posti disponibili potrà essere riservato a categorie protette (ai sensi della legge 69/1999) e anziani (maggiori di 70 anni di età), che potranno accedere senza prenotazione online.