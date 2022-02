Riesame annulla il sequestro, restituiti 50 milioni a imprenditore ritenuto vicino al clan Il Riesame ha annullato il sequestro preventivo da 50 milioni eseguito nei confronti dell’imprenditore Carmine Maisto, ritenuto dalla Dda riciclatore del clan Mallardo.

A cura di Nico Falco

Conti correnti, alberghi, una Ferrari, gioielli: era tutto legittimo, non proveniva di riciclaggio per la camorra. Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo da 50 milioni di euro eseguito quasi due anni fa nei confronti dell'imprenditore Carmine Maisto, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia un riciclatore della camorra, in particolare del denaro sporco del clan Mallardo di Giugliano.

I sigilli erano scattati il 29 aprile 2020, sulla base di un provvedimento richiesto dal sostituto procuratore della Dda, Ida Frongillo, e firmato dal gip di Napoli. Il sequestro preventivo era stato eseguito in una operazione congiunta delle Squadre Mobili della Polizia di Stato di Napoli e di Firenze e del Gico della Guardia di Finanza. Sotto chiave erano finiti complessivamente 112 immobili, 15 società, numerosi conti correnti, 4 automobili di lusso, 2 scuderie ippiche, orologi di pregio ed altri beni di valore rilevante.

Le indagini avevano portato a ritenere che Maisto avesse costruito quell'impero reinvestendo i soldi del clan Mallardo. Che alberghi, beni di lusso e soldi contanti non fossero altro che il provento del potente gruppo di camorra, reimmesso dall'imprenditore nel circuito legale e fatto fruttare con aziende di facciata. E gli investigatori, ricostruendo la rete imprenditoriale, avevano scoperto che aveva ramificazioni anche a Roma, Latina, Firenze, Pisa e Venezia.

Leggi anche Confiscati 20 milioni ai Casamonica, diventano dello Stato bar e ville con piscina

La difesa, però, è riuscita a dimostrare la legittimità di quelle proprietà, acclarata anche grazie alla consulenza di parte economico-patrimoniale redatta dal dottor Maurizio Carotenuto. Da qui la decisione del Riesame, che ha annullato il precedente provvedimento e disposto che i beni tornassero nelle disponibilità dell'imprenditore e della sua famiglia.