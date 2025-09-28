Riempie la casa di gas, trovato priva di sensi sul divano: 28enne rianimato e portato in ospedale

Nella notte, a Maddaloni, i carabinieri hanno salvato un uomo di 28 anni che ha tentato il suicidio; il giovane è stato rianimato sul posto dal 118 poi ricoverato in ospedale.

Un uomo di 28 anni è stato salvato in extremis dal suicidio grazie al tempestivo intervento dei carabinieri: è accaduto questa notte a Maddaloni, cittadina della provincia di Caserta. Nella notte, al 112 è giunta segnalazione di un giovane intenzionato a togliersi la vita: sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Maddaloni. I militari dell'Arma hanno raggiunto l'abitazione segnalata e, una volta entrati, hanno notato il 28enne riverso sul divano, privo di sensi: la casa, infatti, era satura di gas, che stava fuoriuscendo da una bombola lasciata aperta.

I carabinieri, pertanto, hanno subito chiuso la bombola di gas e hanno provveduto a staccare la corrente elettrica – per evitare che la scintilla di una luce accesa potesse provocare una esplosione – procedendo contestualmente anche ad aprire le finestre per fare arieggiare gli ambienti. Il giovane è stato trasportato all'esterno dell'appartamento e affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, che lo hanno rianimato. Il 28enne è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è tuttora ricoverato; da quanto si apprende, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Ancora sconosciute le cause che hanno portato il giovane a tentare l'estremo gesto.