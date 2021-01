Stava tornando a casa a piedi quando ha visto quei ragazzi che conosceva di vista e che gli hanno offerto un passaggio. Lui ha accettato e, pochi minuti dopo, si è ritrovato nel gruppo che ha aggredito il rider 50enne e lo ha rapinato del motorino. Un gesto "di bullismo, non di camorra". È quello che ha raccontato alle forze dell'ordine uno dei giovani della rapina avvenuta nella notte tra il 1 e il 2 gennaio in Calata Capodichino, destinatario, insieme ad altri 5, dei decreti di fermo emessi ieri sera, 4 gennaio.

"Il mio assistito non ha precedenti penali, è un ragazzo che frequenta la scuola e lavora come ambulante di capi di abbigliamento – spiega a Fanpage.it l'avvocato Carlo Ercolino – avrebbe avuto a breve due provini con importanti squadre di calcio. Ha dei parenti che erano stati legati alla camorra, ma non del suo nucleo familiare. La sera della rapina stava tornando a piedi dopo essere stato a casa della fidanzata, ha incontrato quei ragazzi che conosce a malapena e ha accettato un passaggio".

Il giovane, 16 anni compiuti a dicembre, si è consegnato alle forze dell'ordine in seguito alla diffusione del video, riconoscendosi in quelle immagini e ormai consapevole che gli investigatori erano sulle sue tracce, che si trattava soltanto di tempo. Le immagini sono crude: si vedono i giovani, in sei, che arrivano su due scooter. Due restano alla guida, gli altri quattro accerchiano il 50enne e cominciano a colpirlo. L'uomo tenta di resistere, si aggrappa al manubrio, ma alla fine deve cedere. Durante la rapina, ha raccontato la vittima, è stato minacciato con una pistola e un coltello.

Il 16enne ha voluto raccontare la sua versione. "Si è assunto le sue responsabilità – continua l'avvocato – ha detto quello che sapeva e non ha fatto nomi perché ha spiegato di non conoscerli. Probabilmente non li avrebbe fatti lo stesso: in certi ambienti anche i ragazzi preferiscono il carcere piuttosto che accusare altre persone. Ma quello che è successo è inquadrabile in dinamiche di bullismo, non di camorra. Se la sono presi con un soggetto che vedevano più debole. Certo, resta la gravità di quello che hanno fatto".