Una festa di compleanno per un paziente in ospedale, dove si trova ricoverato per coronavirus. Succede al Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, dove il signor Antonio si trova ricoverato per complicazione dovute all'infezione da Covid-19. E dove medici e infermieri hanno deciso di regalargli qualche momento di gioia, portandogli una torta e festeggiando assieme a lui il compleanno in reparto. La provincia di Caserta, intanto, fa registrare numeri sempre più preoccupanti: il rapporto di positività è infatti salito al 25%, più che quello della stessa Lombardia, con una concentrazione di nuovi contagi particolarmente alta soprattutto nel basso Casertano.

Il video del personale sanitario che entra nel reparto con tutti i dispositivi di protezione cantando "Tanti auguri" ha fatto subito il giro della Rete. Soprattutto vedendo Antonio, il paziente ricoverato, visibilmente contento dell'inattesa festa a sorpresa. Per i pazienti affetti da Covid, infatti, la possibilità di vedere i propri familiari è impossibile, e dunque per lui si sarebbe prospettato un compleanno particolarmente triste. Da qui, dunque, l'idea dei sanitari di regalargli una giornata "diversa" in reparto. "Un ringraziamento a tutti gli operatori dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, reparto Covid-19, che nonostante lo stress e il duro lavoro a cui vengono sottoposti hanno trovato il tempo per donare un attimo di gioia a un paziente che oggi ha compiuto gli anni. Grazie di cuore a tutti", spiega una delle persone che ha ricondiviso sui social network il video. Una testimonianza di come il rapporto tra sanitari e pazienti si sia particolarmente rafforzato in questi mesi di pandemia.