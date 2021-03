"Ricomincio da Tre", uscito il 5 marzo 1981 nelle sale cinematografiche è stato il primo film (e sicuramente uno dei più belli) del compianto Massimo Troisi. Il comico napoletano, originario di San Giorgio a Cremano, aveva da poco concluso l'esperienza con La Smorfia e nel lungometraggio fa coppia con Lello Arena. La pellicola ebbe un clamoroso successo di pubblico (costato 450 milioni delle vecchie lire intascò 14 miliardi) e di critica, sfondò ogni record e l'esordiente regista Troisi ebbe due David di Donatello, quello per il miglior film e per il miglior attore.

La trama è quella di un giovane partenopeo che va via dalla sua città. Non per emigrare (anche se puntualmente questa condizione verrà data per scontata) ma per conoscere e capire un po' di più di ciò che gli sta intorno. Approda a Firenze e incontra Marta, giovane infermiera col pallino della scrittura, per la quale nasce un interesse, ricambiato.

Il caleidoscopio di personaggi è meraviglioso: Marco Messeri che interpreta nel centro d'igiene mentale, l'amico petulante Lello Sodano che poi arriverà in Toscana, l'approccio con Frankie, l'americano evangelico, il rapporto con Marta, donna emancipata e molto diversa da lui e coi suoi amici, il pezzo storico con Renato Scarpa, alias Robertino e la mamma iperprotettiva. Il film è un collage di meravigliosi sketch e battute. Il film di Massimo Troisi è presente su molte piattaforme di streaming.

Le frasi di Ricomincio da Tre

Lello Sodano : Chi parte, sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.

Marta: Quando c'è l'amore c'è tutto.

Gaetano: No, chell' è ‘a salute!

Bravo, Robè.., Robè,Robè…Robè, siente a me, ccà nun ce sta nisciuno limite, nessun diplomato e cosa, Robè…tu devi uscire, ti devi salvare, Robè, t'hanno chiuso dint' ‘a stù museo, tu devi uscire, và mmiezo ‘a strada, tocc ‘e femmene, va a arrubbà, fa chello che vuo' tu!".

Vafanculo tu e mammina!Robertino: "Ma mammina…".

Gaetano: "Mammina ti manda al manicomio, ti fa chiudere dentro al manicomio…".

Robertino: "Ma mammina dice che ho i complessi nella testa."

Gaetano : "Fosse ‘o Dio, quali complessi! Tu tiene l'orchestra intera in capa, Robè tu ti devi salvare."

Robertino, impaurito da quanto ha ascoltato: "Mammina!"

Gaetano: "Robè..!"

Robertino: "Mammina! Mammina!".

Gaetano. "Io lo faccio per te, che me ne importa, vai al manicomio, non ci vai, non me passa nemmeno per la capa!".

Robertino: "Mammina!".

Gaetano: "Ma vafanculo tu e mammina!!!"

Gaetano: Io dimane parto. Cioè dimane me ne vaco a Firenze, addu, addu zia Antonia…

Lello: E ‘nata vota Firenze, e ‘nata vota zia Antonia, e poi nu parti mai.

Gaetano: Cioè, se ti sto dicendo che parto, parto… e poi me ne vaco Rafè, nu ci'a faccio cchiù! Cioè, chello che è stato è stato, basta! Ricomincio da tre!

Lello: Da zero!

Gaetano: Eh?

Lello: Da zero! Ricominci da zero!

Gaetano: Nossignore, ricomincio da… cioè, tre cose me so' riuscite ind'a vita, pecchè aggià perdere pure cheste?! Aggià ricominciare da zero?! Da tre!… Me ne vaco, nun ci'a faccio cchiù…

Lello: Gaeta', chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.

Gaetano: Cioè cumm'è ‘sta cosa? Chi parte…

Gaetano e Lello: Sa da che cosa fugge ma non sa che cosa cerca.

Gaetano: Azz è bella, ‘o ssaje? L'hai fatta tu? [Gaetano annuisce compiaciuto] Pari scemo tu eh, e invece…

Gianna: ..sempre davanti la televisione. [Gli spegna il televisore]

Gaetano: …no, aspetta, Gianna, famme vere' che fann.

Gianna: Oooh! Ma cosa speri di vederci, Dio?

Gaetano: Dio! Chell è o secondo canale chist..

Gianna: Comunque quel film devo dire che era tremendo, a me mi ha veramente… impaurito. Ma senti, se a te ti torturassero come a quello del film, avresti parlato?

Gaetano: Pe' carità! A me non c'era nemmeno bisogno che mi torturavano: a me bastava che mi dicevano sulamente… per esempio… "Guarda che se non parli… forse… ti torturiamo", immediatamente parlavo, scrivevo, cioè se non capevano facevo nu disegno…

Gianna: Eh, ma allora sei peggio di Giuda!

Gaetano: No, che c'entra? È proprio che io, per esempio il dolore fisico nun ‘o supporto proprio. È na cosa ca… e po' che c'entra cioè Giuda? Mo tutte quante "Giuda traditore", "Giuda traditore". Cioè s'anna conosce prima e' fatt, eh? Giuda avrà avuto una ragione per fare na' cosa del genere, no?

Gianna: Eh no! Per soldi.

Gaetano: Eh, per soldi, e non è una ragione, scusa? Basta che ‘o facevano nascere ricco e già s'evitava tutta st'ammuina, sta cosa… l'uccisione, ‘o tradimento e poi lasciamm sta', cioè pecchè.. quanno uno non conosce a' gente nun me piace e' giudica', capit? Pecchè miette… sa' tu hai bisogno proprie… A un certo punto, sti trenta denari, quante putivanu essere, mettiamo due, trecentomila lire, quattrocento, unno saccio però chillo avrà miso apposto e cose soje. Miett ca iva a casa e a mugliera ogni vota "Giuda, tu devi andare a lavorare. Giuda. ‘o padrone ‘e casa, ‘a luce, l'acqua" per dire "‘o telefono.." A un certo punto, chillo tutte ‘ste cose.."Tu non porti cchiù e sord' a casa!", "Tu non porti cchiù e sord' a casa!", s'ha visto e' trenta denari in mano e ha ditt "Ma che me ne ‘mporta! mo me miett a

Marta: Senti, ma come mai sei venuto via da Napoli?

Gaetano: Ma sai, in fondo in fondo, sai: chi parte sa da cosa fugge ma non sa che cosa cerca.

Marta[sorridendo]: Ma che fai, parli con le frasi degli altri?

Gaetano: Perché, conosci a Lello, tu?

Marta: E chi è Lello?

Gaetano: Lello Sodano, chillu là bassino, ‘nu poco… cu ‘na faccia tene ‘nu. [cerca di mimare le sue fattezze]…cioè la frase che hai detto…

Marta:È di Montaigne!

Gaetano: Ma mettiamo che… Stu figlio… Cioè mettiamo che io stu figlio… Cioè comme o chiamasse?

Marta: Ma… Io non ci ho ancora pensato… Massimiliano.

Gaetano: No, no, no, no pe' carità, quale Massimiliano, no guarda ‘o chiamamm… Cioè si se decide che stu figlio è… Cioè che' po… Cioè, io avevo pensato Ugo.

Marta: Come tuo padre?

Gaetano: Eh sì, ma no pe' mio padre, cioè a me nun me ‘mporta proprio e ‘sta cos. No è proprio perché accusì ‘o guaglione viene cchiù educato.

Marta: Ma perché, Massimiliano?

Gaetano: Massimiliano viene scostumato. ‘Cioè sient… Eh, lo so, è proprio ‘o nommo che è scostumato, perché Massimiliano je sento sempre per esempio: Massimiliano sta vicino a ‘a mamma, sta ‘o guaglion', e se move pe gghi' a quacche parte, ‘a mamm' prima che ‘o chiamm' "Ma-ssi-mi-lia-no!" [lo dice allungando le vocali] ‘o guaglione già chissa addò sta, che sta facenno. Non ubbidiscono perché è troppo luongo', invece Ugo, tu lo chiami Ugo.. chillo come sta vicino a ‘a mamma che se sta pe' move, "Ugo!" ‘o guaglione non ha nemmeno ‘o tiemp, capit'? Po' fa' nu passo, però "Ugo!" adda' turnà pe' forza perché ‘o sient' ‘o nome', al massimo proprio ecco volendo ‘o ‘putimm' chiammà Ciro: è cchiù luongo, eh, ma proprio pe' nunn'o fa' veni' tropp' represso'.. ‘sino'.. però Ciro tene ‘o tiempo ‘e piglià nu poco' d'aria.