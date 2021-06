Caos date per i richiami (le seconde dosi) del vaccino Covid in Campania. Chi ha fatto Pfizer o Moderna un mese fa, quando sono state aperte le prenotazioni ai quarantenni e quando sono stati effettuati numerosi open day, soprattutto a Napoli, ha visto sparire la seconda data di somministrazione dall'app Sinfonia Covid della Regione Campania. Motivo? Le date saranno rimodulate in virtù del fatto che ora praticamente i due vaccini a vettore mRna sono gli unici ad essere utilizzati: sono quelli per le prime dosi, sono utilizzati per richiamo eterologo (ovvero con chi ha ricevuto AstraZeneca per la prima dose) ed è sotto i 60 anni, sono usati infine per il richiamo vaccinale di coloro che devono chiudere entro il mese il ciclo di doppia somministrazione.

Dunque cosa accade? Disagi e caos: occorrerà attendere il fatidico sms sul cellulare che a volte arriva con un preavviso minimo di 24 ore. Solo con l'sms si conoscerà il luogo in cui recarsi, la data e soprattutto l'orario. In Regione Campania l'intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna è stato fissato a massimo 35 giorni. Lo scorso 16 maggio una nota dell'Unità di crisi disponeva la modifica del termine dei 30 giorni:

si rende necessario modificare il termine dei 30 giorni indicato nella pregressa nota del 12 maggio 2021, con il termine di 35 giorni. Si conferma, invece, ogni altra disposizione contenuta nella richiamata nota.

Resta il disagio: con quanto preavviso gli utenti sapranno dove e quando recarsi per il vaccino? E soprattutto: perché non informare nessuno della rimozione della data sull'app Sinfonia Covid della Regione?