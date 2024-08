video suggerito

Ricercato da giugno, ordina un panino e viene preso dai carabinieri all’arrivo del rider Ricercato da giugno, catturato a due passi dal murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli durante la consegna di un panino che aveva ordinato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era ricercato dallo scorso 6 giugno, lo hanno trovato grazie alla consegna di un panino a domicilio: i carabinieri, che stavano tenendo sotto controllo la zona travestiti da turisti, hanno fatto irruzione all'arrivo del rider, catturandolo. La vicenda è accaduta ai Quartieri Spagnoli di Napoli, a due passi dal murale di Maradona che ogni giorno viene visitato da centinaia di turisti provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. Proprio qui i militari dell'Arma si sono confusi ai turisti, rigorosamente in borghese, in attesa di capire dove si nascondesse un ricercato napoletano di 37 anni.

Zainetto in spalla, occhiali da sole, cappellino e bottiglia d'acqua al seguito, i carabinieri si sono mescolati alla folla tra via Concordia e via De Deo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in attesa di capire dove l'uomo si nascondesse. Il 37enne è ricercato dalle autorità austriache e quelle tedesche, per alcuni furti di rolex compiuti nel loro territorio. Dallo scorso 6 giugno, per sottrarsi al mandato di cattura europea nei suoi confronti, aveva violato i domiciliari ai quali era stato sottoposto per una rapina commessa a Rimini e si era reso irreperibile. Fino alle scorse ore.

L'uomo ordina un panino e il rider arriva sotto il suo palazzo, uno di quelli sotto "osservazione" dei carabinieri già da settimane. Quando si affaccia per calare il paniere, i militari dell'Arma lo riconoscono: è proprio lui, e scatta il blitz. Il 37enne prova un'ultima disperata fuga, nascondendosi nel divano, in un vano creato ad hoc proprio per sottrarsi alla cattura. Ma non basta: per lui scattano le manette e il trasferimento verso il carcere di Poggioreale, che sarà tuttavia breve. Da Vienna, infatti, le autorità austriache ne hanno invocato l'estradizione, che potrebbe essere accolta già nelle prossime ore dalla magistratura italiana.