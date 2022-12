Riccardo Scamarcio a Pompei: visita agli Scavi e foto dalla Torre di Mercurio L’attore Riccardo Scamarcio in visita agli scavi di Pompei e foto ricordo dalla Torre di Mercurio da poco riaperta al pubblico. “Esperienza unica”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riccardo Scamarcio dalla Torre di Mercurio, negli Scavi di Pompei

Riccardo Scamarcio agli Scavi di Pompei: l'attore pugliese, originario di Trani, è stato immortalato mentre si trovava sulla Torre di Mercurio, il punto più alto degli scavi sull'antica cittadina greco-romana e da poco riaperto al pubblico. In molti lo hanno riconosciuto, ed anche se l'attore non ha profili social, in breve tempo il passaparola si è diffuso a macchia d'olio in Rete.

"Un'esperienza unica, che ti toglie il fiato" ha commentato Riccardo Scamarcio con le poche turiste che sono riuscite ad avvicinarlo. La sua visita arriva a pochi giorni dalla riapertura della Torre di Mercurio, che faceva parte della cinta muraria cittadina e che come tale dunque permetteva un'ampia veduta sulle zone circostanti.

Costruita nel terzo secolo avanti Cristo, è tra quelle meglio conservate della zona: lungo la cinta muraria, infatti, oltre ad altre due torri difensive, proseguendo sia verso Porta Ercolano a sud (che appunto apriva la strada verso la cittadina greco-romana che era la zona di lusso alle porte di Napoli), sia verso Porta Vesuvio a nord (che invece apriva la strada verso il cratere), sono rimasti i segni dei "proiettili" delle catapulte (grossi massi di pietra) lanciati dall'esercito di Silla nel 90 avanti Cristo, durante la guerra sociale romana, tra lo Stato Romano vero e proprio e i popoli della penisola italiana, storici alleati romani, indicati come socii (ovvero popoli federati nella Res Publica), da cui deriva il termine "sociale" a cui fa riferimento la guerra intestina del 91-88 avanti Cristo.