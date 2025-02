video suggerito

Revenge porn e minacce si sfregiarla con l'acido: l'incubo di una ragazza di 16 anni Un 17enne del Salernitano è stato rinchiuso nel carcere minorile di Nisida: avrebbe diffuso foto e video della ex, anche lei minorenne, e in più occasioni l'avrebbe minacciata di sfregiarla al volto con l'acido.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

Prima la diffusione di foto e video sessualmente espliciti che la riguardavano, poi le continue e terribili minacce di sfregiarle il volto con l'acido. Incubo in cui era piombata una ragazzina di appena 16 anni, in balìa del suo ex fidanzato, di un anno più grande. Il capolinea è arrivato con l'intervento dei carabinieri, che hanno eseguito l'ordinanza del gip: il giovanissimo è stato condotto nel carcere minorile di Nisida, è accusato di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, ovvero il cosiddetto revenge porn.

La storia arriva da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dalla vittima che, ormai esasperata da quella situazione e decisamente preoccupata per quello che le sarebbe potuto succedere, si era rivolta ai carabinieri. Ai militari la ragazza aveva raccontato delle vessazioni a cui la stava sottoponendo un altro giovanissimo, di 17 anni, a cui era stato legato da un rapporto sentimentale fino a poco tempo prima. Da quando si erano lasciati, ha fatto mettere a verbale la ragazza, erano cominciate le ritorsioni.

L'ex fidanzato aveva infatti diffuso video e foto intimi, risalenti al periodo in cui i due stavano insieme, inviandoli ad altre persone. Ma nemmeno questa umiliazione gli era bastata. Era passato alle minacce, dicendo che l'avrebbe sfigurata usando l'acido. Dalle indagini sono emersi elementi a riscontro del racconto della 16enne che hanno portato all'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno su richiesta della Procura minorile; ieri mattina, 26 febbraio, il giovane è stato quindi rintracciato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e accompagnato nel carcere minorile a Napoli.