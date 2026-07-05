Restauro della guglia dell’Immacolata in piazza del Gesù, il Comune metterà pubblicità led sul cantiere per far cassa: 280mila euro

Il Comune mette all’asta i Ledwall del cantiere: pubblicità sui ponteggi. Pubblicità per trasformare il cantiere in una fonte di entrate.

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per affidare in concessione gli spazi pubblicitari che saranno installati sui ponteggi della Guglia dell'Immacolata, in piazza del Gesù. Una gara che vale almeno 280mila euro, cifra corrispondente al canone minimo previsto per gli otto mesi della concessione, ma destinata a crescere se gli operatori presenteranno offerte al rialzo.

L'intervento di restauro dell'obelisco barocco collocato in una delle piazze simbolo del centro storico patrimonio Unesco, non nasce per ragioni estetiche. All'inizio del 2025 si è verificato il distacco di un fregio marmoreo da circa venti metri d'altezza, episodio che ha reso necessario un intervento urgente di messa in sicurezza. Le verifiche tecniche e le prescrizioni della Soprintendenza hanno poi escluso la possibilità di intervenire con semplici mezzi mobili, rendendo indispensabile il montaggio di un ponteggio che avvolgerà l'intero monumento.

È proprio quel ponteggio che il Comune ha deciso di valorizzare anche dal punto di vista economico. La progettazione approvata dalla Giunta prevede infatti un sistema di «identità visiva» del cantiere che comprende spazi concedibili a fini pubblicitari, nell'ambito di un obiettivo inserito anche nel Documento unico di programmazione 2026-2028: affidare mediante gara gli spazi pubblicitari sui ponteggi dei beni culturali oggetto di riqualificazione.

Il via libera della Soprintendenza

La scelta non è stata compiuta autonomamente dal Comune. Dagli atti emerge che Palazzo San Giacomo ha chiesto il parere previsto dall'articolo 49 del Codice dei beni culturali e che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha espresso parere favorevole all'utilizzo pubblicitario delle coperture del ponteggio. Anche il Suap e la Polizia Locale hanno espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza.

Non solo. È la stessa documentazione di gara a ricordare che la configurazione dei ponteggi è stata approvata dalla Soprintendenza e che la superficie destinabile alla pubblicità rispetta il limite fissato dalla circolare ministeriale DG-ABAP n. 39/2023, che consente di utilizzare al massimo il 20% della superficie complessiva del ponteggio.

Quattro Ledwall da 30 metri quadrati

Il ponteggio avrà una superficie complessiva di circa 610 metri quadrati, ma gli spazi pubblicitari saranno limitati a circa 120 metri quadrati.

Il progetto prevede l'installazione di quattro Ledwall, uno per lato del ponteggio, ciascuno delle dimensioni di 6 metri per 5, pari a 30 metri quadrati. La concessione durerà otto mesi, il tempo previsto per il cronoprogramma del restauro.

Nel caso in cui, per ragioni amministrative o tecniche, i Ledwall non dovessero ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, il concessionario dovrà passare a impianti pubblicitari tradizionali. Per questo motivo il bando richiede ai concorrenti di «presentare due offerte economiche»: una per gli schermi digitali e una per la soluzione alternativa.

Come funziona la gara

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore che offrirà il maggiore rialzo sul canone mensile fissato dal Comune: 35 mila euro al mese per gli impianti digitali e 20 mila euro per quelli tradizionali. La base d'asta complessiva è quindi di 280 mila euro per gli otto mesi di concessione.

L'azienda vincitrice dovrà occuparsi dell'intera gestione: progettazione, installazione, manutenzione, autorizzazioni, ricerca degli sponsor, vendita degli spazi pubblicitari e rimozione finale degli impianti. Dovrà inoltre sostenere tutti i costi di gestione e pagare il canone al Comune.

In cambio avrà il diritto di commercializzare gli spazi pubblicitari, ma dovrà riservare al Comune uno slot istituzionale di dieci secondi ogni minuto sui Ledwall per la diffusione di messaggi dell'amministrazione comunale.