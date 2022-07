Regione Campania, ordinanza Covid per chi torna dall’estero, annuncio di De Luca Ordinanza per obbligare ai controlli negli aeroporti di tutti quelli che tornano dall’estero a fine agosto: l’annuncio di Vincenzo De Luca.

La Regione Campania di Vincenzo De Luca si prepara ad una ordinanza anti-Covid per controlli sulle persone che arrivano dall'estero in aeroporto, evidentemente pensata per coloro che tornano in Campania dalle vacanze. Ad annunciarlo è proprio il presidente dell'Ente, ad Ischia, alla presentazione del progetto per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli:

Probabilmente dovremo fare un'ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall'estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre e ottobre estremamente pesanti.

Noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo.

La Campania è una delle regioni italiane col maggior incremento di contagi in senso stretto, di incidenza (rapporto contagi/tamponi effettuati) e di persone in isolamento domiciliare. Stanno crescendo in fretta anche i tassi di occupazione ospedalieri, terapie intensive e degenze ordinarie che è poi il dato più preoccupante.

«Chiedo di essere prudenti di mantenere la mascherina. È evidente che non possiamo chiudere l'Italia, siamo tutti stanchi, stremati e abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, ma questo richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, altrimenti davvero ci facciamo male» conclude De Luca.

Quarta dose, attacco di De Luca a Speranza

«Io sono fra quelli che ritengono che in Italia il ministero della Salute sia virtuale, non esiste. Qualcuno di voi ha capito che diavolo dobbiamo fare per la quarta dose? Chi la deve fare, è obbligatoria, non è obbligatoria? Una meraviglia, dilettanti allo sbaraglio», dice De Luca, attaccando nuovamente il ministro della Salute Roberto Speranza sul tema del vaccino Covid.

Il resto è il solito leit-motiv con toni grevi e di propaganda: