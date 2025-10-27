napoli
Elezioni Regionali 2025

Regionali, Cirielli tallona Fico perché vuole i confronti fra i candidati a governatore in Campania

Fico vuole evitare confronti continui col centrodestra, Cirielli invece cerca il faccia a faccia col candidato del campo largo di centrosinistra.
A cura di Ciro Pellegrino
Edmondo Cirielli e Roberto Fico
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Nella partita delle Regionali in Campania Roberto Fico – lo dicono i sondaggi elettorali – è la lepre che corre veloce in avanti. Edmondo Cirielli, invece, è il segugio che cerca di tallonarlo, riducendo al minimo la distanza nella speranza di agguantarlo.

Nella grammatica elettorale c'è un appuntamento che, più di tutti, offre una vera occasione di confronto fra gli aspiranti ad una carica elettiva ed è il confronto diretto fra i candidati. Ve ne sono di vari tipi: il più noto di tutti è sicuramente il «faccia a faccia», quello in cui i due principali candidati si confrontano davanti ad una telecamera, facilitati da un moderatore. Poi ci sono i round multipli: più candidati con turni di parola e il confronto tematico che prevede blocchi dedicati a temi singoli (economia, sicurezza, sanità). Altro modello è quello delle interviste parallele dove i candidati non sono fisicamente uno di fronte all'altro.

Meno usati in Italia sono le tavole rotonde o i dibattiti in presenza, organizzati da realtà associative o universitarie. Ad esempio, all'evento promosso dall'associazione dei Consulenti del lavoro, qualche giorno fa, erano stato invitati sia Fico che Cirielli a parlare di lavoro e sviluppo regionale. Il viceministro di Fratelli d'Italia si è presentato, l'ex presidente della Camera, invece, ha dato forfait. «Peccato, poteva essere il primo confronto. Spero si presenterà ai prossimi appuntamenti. La democrazia, oltre che predicata, va anche praticata» ha commentato subito il candidato di centrodestra, cogliendo al balzo la chiave polemica dell'assenza del competitor.

A quanto apprende Fanpage, sono numerose le realtà televisive – dai talk della Rai a Sky News – ad avere intenzione di predisporre confronti tra i candidati a presidente della Regione Campania. In questi casi la par condicio presuppone spazi per tutti gli aspiranti governatori (in Campania sono sei). Mentre Cirielli, sfavorito in partenza dai sondaggi, ha tutta l'intenzione di coprire ogni spazio possibile, diversa è la strategia di Roberto Fico che invece è intenzionato a non dare visibilità al candidato dello schieramento avverso ed evitare il più possibile polemiche  sulla sua coalizione e sui dieci anni di governo targati Vincenzo De Luca, argomento che invece a Cirielli piace toccare spesso.

