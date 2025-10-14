Regionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra

Edmondo Cirielli e Giosy Romano

Era uno dei candidati papabili fino all'ultimo per la corsa alle Regionali di novembre 2025 in Campania. Ora Giosy Romano sarà, seppur non da aspirante presidente, uno degli "assi nella manica" di Edmondo Cirielli e del centrodestra che ambisce a succedere a Vincenzo De Luca in Regione Campania. Come? Presto detto: Romano indicherà una serie di candidati nelle liste a sostegno del viceministro per la corsa a Palazzo Santa Lucia.

Ma chi è Giosy Romano e perché è così rilevante? Natali a Brusciano, nel Napoletano, classe 68, avvocato amministrativista, è attualmente coordinatore della struttura di missione per la Zes Unica. Si tratta della Zona Economica Speciale, struttura dipende da Palazzo Chigi. La Zes Unica comprende i territori di alcune regioni, soprattutto al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e offre alle imprese incentivi fiscali e semplificazioni amministrative per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo. Alle Regionali del 2020 Romano era stato animatore della lista "Fare Democratico" in appoggio a Vincenzo De Luca. Negli ultimi anni, invece, si era avvicinato Raffaele Fitto, già ministro del Sud nel governo Meloni e oggi Commissario europeo con delega a piani di coesione e politica regionale.

Sul fronte liste per Cirielli cinque ce sono sicure: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la civica Cirielli Presidente. A queste si affiancherebbero la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi e l'Udc, entrambe impegnate nella costruzione di proprie formazioni. In queste ore prende corpo anche un'ottava lista, Orgoglio Campania – Cirielli Presidente. In molti simboli ci sarà il nome di Edmondo Cirielli sui loghi elettorali. In quello di Fdi sarà accanto al nome della leader Giorgia Meloni .