napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Regionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra

Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Edmondo Cirielli e Giosy Romano
Edmondo Cirielli e Giosy Romano
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Era uno dei candidati papabili fino all'ultimo per la corsa alle Regionali di novembre 2025 in Campania. Ora Giosy Romano sarà, seppur non da aspirante presidente, uno degli "assi nella manica" di Edmondo Cirielli e del centrodestra che ambisce a succedere a Vincenzo De Luca in Regione Campania. Come? Presto detto: Romano indicherà una serie di candidati nelle liste a sostegno del viceministro per la corsa a Palazzo Santa Lucia.

Ma chi è Giosy Romano e perché è così rilevante? Natali a Brusciano, nel Napoletano, classe 68, avvocato amministrativista, è attualmente coordinatore della struttura di missione per la Zes Unica. Si tratta della Zona Economica Speciale, struttura dipende da Palazzo Chigi. La Zes Unica comprende i territori di alcune regioni, soprattutto al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e offre alle imprese incentivi fiscali e semplificazioni amministrative per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo. Alle Regionali del 2020 Romano era stato animatore della lista "Fare Democratico" in appoggio a Vincenzo De Luca. Negli ultimi anni, invece, si era avvicinato Raffaele Fitto, già ministro del Sud nel governo Meloni e oggi Commissario europeo con delega a piani di coesione e politica regionale.

Sul fronte liste per Cirielli cinque ce sono sicure: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la civica Cirielli Presidente. A queste si affiancherebbero la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi  e l'Udc, entrambe impegnate nella costruzione di proprie formazioni. In queste ore prende corpo anche un'ottava lista, Orgoglio Campania – Cirielli Presidente. In molti simboli ci sarà il nome di Edmondo Cirielli sui loghi elettorali. In quello di Fdi sarà accanto al nome della leader Giorgia Meloni .

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sangue all'uscita di scuola: 15enne accoltellato al fianco da coetanei nel centro di Napoli
Sarebbe avvenuto durante un litigio. Il giovanissimo portato in ospedale, non è in pericolo di vita
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views