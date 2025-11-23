Regionali Campania, disagi ai seggi a Napoli: “Ascensori guasti, anziani costretti a salire a piedi”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Disagi al seggio dell'Istituto Casanova di piazza Cavour oggi a Napoli, dove si trovano 8 sezioni elettorali per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania. "I seggi del quartiere Stella, hanno 4 rampe di scale e zero ascensore e questo è "l'avviso". Questa è inciviltà, un modo per non far andare a votare!" commenta Franco Di Mauro, della rete No Box. Il caso è stato sollevato anche da Potere al Popolo Napoli: "Siamo all’Istituto Casanova Costantinopoli di piazza Cavour. Un edificio enorme, con ben 8 sezioni elettorali che raccoglie circa 6-7mila elettori. Ebbene il Comune di Napoli ha piazzato le sezioni elettorali al secondo piano e mezzo, raggiungibile solo dopo una scalata di circa 90 gradini, o in alternativa grazie a una gita in via Maria Longo, dopo una comodissima salita Senza marciapiede che porta alle spalle dell’edificio. Stiamo mandando una PEC al Comune per denunciare il disservizio, che non può essere risolto con questi cartelli peraltro non firmati. Anziani, disabili non certificati e persone con difficoltà motorie sono altamente discriminate nel loro diritto al voto".

L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per risolvere il problema, riscontrato dalle persone con difficoltà motorie, di accedere ai seggi allestiti nell’Istituto scolastico Casanova-Costantinopoli di piazza Cavour. Il guasto all’ascensore, occorso nell’immediata vigilia delle operazioni di voto, ha reso difficile raggiungere il terzo piano della struttura. I tecnici intervenuti per verificare l’entità del danno hanno comunicato l’impossibilità di ripristinare il funzionamento dell’impianto in tempi rapidi. Nell’immediatezza, è stata disposta l’apertura dell'ingresso di via Maria Longo, che dà accesso diretto al secondo piano. Qui, inoltre, in accordo con la Prefettura, è stata allestita una cabina elettorale che consente di esercitare il diritto di voto agli elettori impossibilitati a raggiungere il piano superiore.

Segnalazioni di illeciti vicino ai seggi ad Acerra

Segnalazioni di illeciti all'esterno dei seggi sono state segnalate ad Acerra, in provincia di Napoli. "A seguito di numerose segnalazioni ricevute da cittadini – dichiara a coordinatrice provinciale e deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma – ho ritenuto doveroso informare immediatamente il Prefetto e le Forze dell'Ordine circa la presenza di presunte attività illegali nei pressi di alcuni seggi elettorali della città. Mi sono state indicate presunte azioni di condizionamento del voto in particolare nei pressi dei seggi situati nei quartieri Gescal, Madonnelle, plesso Capasso e in piazzale Renella. Alcuni cittadini mi hanno inoltre riferito della presenza di individui che avrebbero posto in essere comportamenti anomali e potenzialmente illeciti proprio durante le operazioni di voto. Ho ritenuto indispensabile – prosegue – chiedere un intervento tempestivo e un'intensificazione dei controlli affinché il voto si svolga nella massima regolarità, sicurezza e libertà. Non possiamo permettere che sospetti o comportamenti illegittimi mettano in discussione il diritto fondamentale dei cittadini di scegliere in autonomia i propri rappresentanti. La democrazia non può essere lasciata sola: serve vigilanza, legalità e un impegno costante da parte di tutti. Resto a disposizione delle autorità per ogni ulteriore chiarimento".