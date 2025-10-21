Regionali Campania, Cirielli lavora per fare il pieno di candidati: ipotesi 8 liste

Edmondo Cirielli

È la settimana cruciale per la composizione delle liste dei candidati alle Elezioni Regionali in Campania, liste che si consegnano entro venerdì 24 ottobre. Nel centrodestra Edmondo Cirielli, viceministro e candidato ad una partita difficile – almeno così dicono i sondaggi elettorali – cerca di attrarre il più possibile liste. L'obiettivo è arrivare a presentarne ben otto. Oltre la civica del candidato, Cirielli Presidente, le colonne della coalizione, ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, poi i centristi di Noi Moderati, la lista Pensionati e, infine, si lavora per due liste di Udc e quella di Gianfranco Rotondi che vorrebbe riportare lo scudo crociato della Democrazia Cristiana, assente dal 1993, sulla scheda in Campania.

Sul fronte candidati, dopo aver imbarcato Francesco Iovino, ex Italia Viva, i corteggiatissimi sono Giovanni Mensorio in uscita dalla lista socialista del centrosinistra e orientato ad entrare in Noi Moderati, ma soprattutto c'è Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente di Azione, espulso con clamore da Carlo Calenda, dopo la storia del balletto con la controversa tiktoker Rita De Crescenzo e l'inno nazionale italiano. Tutto pronto, invece, per l'ex ministro Gennaro Sangiuliano come capolista di Fratelli d’Italia. Gli darà una mano anche un vecchio missino duro e puro, Raffaele Bruno.

Intanto la campagna elettorale di Cirielli procede con dichiarazioni che sembrano più del repertorio Movimento Cinque Stelle "old sytle" forse per provocare Roberto Fico sul tema delle clientele che inevitabilmente in Regione Campania fa pensare agli ultimi dieci anni di governo di Vincenzo De Luca: «Con me finirà la stagione delle clientele e dei favori agli amici degli amici. Nessuno potrà condizionare le nostre scelte. In Campania torneranno la trasparenza e il rispetto delle regole. Apriremo porte e finestre nei palazzi del potere, restituendo ai cittadini ciò che è loro: una Regione limpida, giusta e vicina alla gente».