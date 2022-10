Regala un biglietto per lo stadio al nonno: lui si emoziona e scoppia a piangere La nipote regala un biglietto per Napoli-Sassuolo al nonno, che da qualche anno non andava allo stadio per qualche acciacco di troppo. E lui scoppia in lacrime.

La nipote regala un biglietto per Napoli-Sassuolo al nonno, che così torna allo stadio dopo diversi anni di assenza dovuti agli acciacchi dell'età. E lui, emozionato, scoppia in lacrime. Il video ha fatto rapidamente il giro delle Rete, tanto che l'anziano sta ricevendo attestati di stima da tutta Italia e anche da altre tifoserie non azzurre. L'idea è venuta ad una ragazza di Napoli, che ha pensato così di sorprendere in positivo il proprio nonno, comprandogli un biglietto per Napoli-Sassuolo, in programma per sabato 29 ottobre alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. L'uomo, inizialmente, resta prima sorpreso e poi, dopo aver realizzato che dopo tanto tempo potrà tornare allo stadio, si emoziona e scoppia a piangere.

"Ho regalato un biglietto a mio nonno per Napoli-Sassuolo", ha spiegato la ragazza, "c'è da dire che lui non va da anni allo stadio per colpa delle gambe diventate un po' deboli". Il nonno, ricevendo tra le mani la ricevuta di stampa, prima osserva attentamente e poi realizza, chiedendo quando ci sia la partita in questione. E quando scopre che la gara è prevista già per sabato, prima sorride, poi si emoziona e alla fine si porta una mano agli occhi e scoppia in lacrime, capendo che dunque per lui il ritorno allo stadio era imminente. E in tanti, alla vista delle immagini, hanno commentato entusiasti in favore dell'uomo, augurandogli anche di poterci essere magari anche a fine stagione per festeggiare qualcosa di importante. Auguri che sono arrivati non solo dai tifosi del Napoli ma anche da tanti tifosi di altre squadre d'Italia, evidentemente commossi dalla reazione dell'uomo, visibilmente emozionato.