Refezione nelle scuole a Napoli, si parte il 3 novembre per l’anno 2022-23 Attivato il servizio mensa nelle scuole dell’Infanzia Statali e Comunali, nelle scuole primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie) statali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte giovedì 3 novembre a Napoli la refezione scolastica nelle scuole dell'Infanzia Statali e Comunali, nelle scuole primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie) statali cittadine. Ad assicurare il servizio è il Comune di Napoli che ieri, mercoledì 26 ottobre 2022, ha annunciato l'avvio del servizio alle scuole interessate. Dagli istituti, poi, sono partite le comunicazioni alle famiglie. La nuova gara, da 55 milioni di euro, bandita la scorsa primavera, ha validità di 3 anni, fino a giugno 2025. Dall'anno prossimo, quindi, la refezione dovrebbe iniziare tra settembre e ottobre, senza ulteriori ritardi.

Nelle scuole il progetto plastic free

Si parte, quindi, la prossima settimana con il tempo pieno o prolungato fino al pomeriggio nelle scuole cittadine, per effettuare il servizio di mensa scolastica. Toccherà ai singoli istituti adesso organizzare il personale per garantire l'apertura pomeridiana. Alcune scuole stanno lavorando al piano plastic free e hanno chiesto quindi alle famiglie di utilizzare stoviglie in acciaio o plastica ecologica e sacchetti in carta o stoffa, proprio per limitare e eliminare l'utilizzo di plastica.

Commissioni valuteranno la qualità dei pasti

Anche quest'anno ci saranno le commissioni centrale, municipali e scolastiche per monitorare la qualità dei pasti. Sono circa 30mila gli alunni che hanno aderito a Napoli al servizio di refezione scolastica pubblico. Le scuole private hanno invece organizzato il servizio autonomamente e sono già partite con la refezione a settembre. Il Comune di Napoli ha attivato il link per aderire alla refezione scolastica venerdì 30 settembre scorso.