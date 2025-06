Referendum lavoro, code nelle Municipalità a Napoli per ritirare le schede elettorali

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Code alle Municipalità a Napoli questa mattina per i rinnovi delle tessere elettorali per votare al referendum abrogativo sul lavoro. Molte persone in fila fin dal mattino hanno sfidato il caldo asfissiante per rinnovare la tessera necessaria a recarsi ai seggi. "Alla III Municipalità – racconta uno dei presenti – una signora anziana arrivata in taxi ha deciso di tornare indietro perché non c'erano sedie e faceva troppo caldo".

Il Comune: "Flussi regolari degli utenti"

Code si sono registrate anche in altre zone. Ma, spiegano dal Comune, non ci sono state criticità, "bensì flussi regolari, con normali attese". Nello specifico, alla III Municipalità, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, "erano in servizio 5 addetti per il rilascio delle tessere elettorali questa mattina: 3 negli uffici di via Lieti e 2 in quelli di Santi Giovanni e Paolo. Non c'è stato un ritardo nella distribuzione ma il flusso è stato regolare. Considerando anche che in alcuni casi, chi ha smarrito la tessera deve compilare un'autocertificazione, operazione che richiede qualche minuto". A contribuire alle code il fatto che nello stesso ufficio non si rilasciassero solo certificati elettorali, ma anche altri documenti come stati di famiglia, certificati di nascita, atto notorio, cambi di residenza, carte di identità.

A Napoli affluenza al 23,07%: è la più alta della Campania

A Napoli ieri l'affluenza alle urne per il referendum alle ore 23 è stata del 24,95%, la più alta della Campania.

Referendum 2025 – affluenza domenica ore 23.00 (884 sezioni su 884):

quesito n. 1 24,95% – 178314 votanti su 714.699 aventi diritto

quesito n. 2 24,95% – 178310 votanti su 714.699 aventi diritto

quesito n. 3 24,95% – 178323 votanti su 714.699 aventi diritto

quesito n. 4 24,95% – 178335 votanti su 714.699 aventi diritto

quesito n. 5 24,95% – 178312 votanti su 714.699 aventi diritto

Precedenti consultazioni (affluenza ore 23.00 della domenica):

Elezioni europee 2024: 36,83% (si votava anche nella giornata di sabato)

Referendum 2022: 8,47% (si votava solo nella giornata di domenica)

Elezioni Politiche 2022: 49,68% (si votava solo nella giornata di domenica)

