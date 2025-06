video suggerito

Referendum lavoro, a Napoli la chiusura della campagna con Maurizio Landini (Cgil): il piano traffico La chiusura per la campagna dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno sarà a Napoli. Palco in piazza Vanvitelli al Vomero con Landini (Cgil). Ci saranno anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico, altri esponenti politici e personaggi dello spettacolo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Landini, segretario generale Cgil

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Referendum 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude a Napoli la campagna per i 5 referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. Per l'occasione, mercoledì 4 giugno, in piazza Vanvitelli al Vomero, ci sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Con lui in piazza anche l'ex presidente della Camera, Roberto Fico. La chiusura della campagna referendaria a Napoli è organizzata dalla Cgil Napoli e dalla Cgil Campania. Il palco sarà posizionato nel lato basso di piazza Vanvitelli, a quanto apprende Fanpage.it, dalle ore 14,00 alle 20,30. Landini arriverà a Napoli attorno alle ore 17,00.

I referendum abrogativi sul lavoro dell'8-9 giugno 2025

I referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno riguardano licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Sono stati ribattezzati anche come i referendum sul Jobs Act. Sono 5 i quesiti sui quali gli elettori sono chiamati a votare:

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Il piano traffico al Vomero: palco a piazza Vanvitelli

Piazza Vanvitelli il 4 giugno sarà interdetta alla circolazione dei veicoli nel tratto basso. Saranno sospesi i posteggi dei taxi, spostati, assieme a quelli dei portatori di disabilità, al posto delle strisce blu in via Bernini nel tratto tra il civico 37 A e fino all'incrocio con via Solimena.

Leggi anche Cosa vuol dire rifiutare le schede al Referendum come fa Meloni e perché è astensione

Sul palco saliranno lavoratori, personaggi dello spettacolo, esponenti dei partiti politici, dei movimenti e delle associazioni che hanno sostenuto la campagna referendaria per il Sì ai cinque referendum. In piazza, tra gli altri, Antimo Casertano, Tony Cercola, Elena Coccia, Clementina Cozzolino, Anna Damasco, Peppe De Cristofaro, Alan De Luca, Connie Dentice, Oscar Di Maio, Mariano Di Palma, Francesca Druetti, Simona Esposito e Armando Spasiano, Roberto Fico, Nicola Ricci, Marco Sarracino, Nunzia Schiano, Massimo Villone. Landini terrà l'intervento conclusivo.

Gli altri eventi della Cgil in Campania l'8 giugno

Il segretario generale della Cgil arriverà in Campania alle 10, dove parteciperà ad un'assemblea a Eboli, in provincia di Salerno, con le lavoratrici ed i lavoratori dell'azienda agricola Idea Natura, insieme al segretario generale della Flai Cgil Salerno, Alferio Bottiglieri. Alle 13,00 sarà a Salerno dove nell'area portuale di via Ligea incontrerà le lavoratrici ed i lavoratori del porto commerciale di Salerno. All'assemblea, che sarà aperta dal segretario generale Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, parteciperà anche il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.