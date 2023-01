Reddito di cittadinanza: a Napoli il doppio dei percettori della Lombardia Nel dicembre 2022 tra Napoli e provincia hanno ricevuto il reddito di cittadinanza oltre 160mila famiglie, coinvolte una persona su 5. I dati diffusi dall’Inps.

A cura di Nico Falco

Nel 2022 a Napoli 202 persone su mille hanno ricevuto per almeno una mensilità il reddito di cittadinanza, una su cinque. Seguono Crotone e Palermo con 192 ogni mille e, agli opposti, Bolzano e Belluno, con rispettivamente 3 e 11 persone su mille residenti. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza dell'Inps e sono relativi al periodo 2019-2022 (dati aggiornati all'11 gennaio 2023).

Per il 2022 sono stati 1.685.161 i nuclei percettori di almeno una mensilità in Italia, con con 3.662.803 persone coinvolte (in media 67 persone ogni mille abitanti) e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 551,11 euro. Tra gennaio e dicembre 2022 il beneficio è stato revocato a 72.690 persone e 268.358 nuclei sono decaduti dal diritto. A dicembre 2022 i nuclei beneficiari sono 1.527.904, mentre quelli a cui viene erogata pensione di cittadinanza sono 157.257.

A Napoli il reddito a 164.215 famiglie: il doppio della Lombardia

Tra Napoli e provincia, risulta dal monitoraggio dell'Osservatorio, nel mese di dicembre 2022 hanno ricevuto la pensione o il reddito di cittadinanza 164.215 famiglie (422.715 persone coinvolte): il numero è più del doppio di quello della Lombardia (81.115 famiglie, 151.433 persone).

Nello stesso mese le famiglie che hanno ricevuto il reddito sono state, complessivamente, 1.168.722 per 2.483.885 persone coinvolte. Il 65% delle famiglie vive nel Sud e nelle Isole (759.767) mentre poco più del 20% risiede al Nord; nel Centro le famiglie coinvolte sono 174.425 (quasi il 15% del totale). Nel Mezzogiorno l'assegno medio è stato di 580,80 euro, circa 100 euro in più rispetto a quello del Settentrione, pari a 477,23 euro. A Napoli l'assegno medio è stato nel dicembre scorso è stato di 634 euro, nettamente superiore rispetto a quello medio di Trento, 387 euro.