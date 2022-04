Reddito di Cittadinanza 2022, a Napoli per marzo spesi 105 milioni: quanto l’intero Nord Italia A Napoli 105 milioni di euro di spesa a marzo 2022 per il Reddito di Cittadinanza: sfiora quella intero Nord. In tutto 446mila beneficiari in 166mila famiglie, 432mila nel Nord.

A cura di Redazione Napoli

In provincia di Napoli si spende per il Reddito di Cittadinanza (e la Pensione di cittadinanza) quasi quanto nell'intero Nord d'Italia. Il dato, già chiaro da quando è stato varato il sussidio emerge con chiarezza dall'Osservatorio Inps sul Rdc secondo il quale a marzo si è speso per il beneficio contro la povertà 105,3 milioni nella provincia di Napoli e 107,7 nell'intero Nord del Paese.

Nella provincia di Napoli a marzo 2022 potevano contare sul beneficio oltre 166mila famiglie per 446mila beneficiari nel complesso a fronte delle 221mila famiglie per 432mila beneficiari nell'intero Nord. Per le famiglie di Napoli l'importo medio è stato a marzo di 631,88 euro mentre nel Nord la media dell'assegno è di 486 euro.

Secondo Inps però, l'importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 452 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 731 euro per le famiglie con cinque componenti. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,25 milioni di cittadini italiani, 233mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e 88mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (382mila, con 1,4 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 588 euro per i nuclei composti da due persone a 738 euro per quelli composti da cinque persone.