Si è svolto questo pomeriggio il convegno "Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato da Merita in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", per celebrare il settantesimo anniversario della costituzione dell'ente pubblico – voluto dal Governo De Gasperi – per finanziere lo sviluppo economico del Sud Italia e per parlare del futuro del Meridione, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e l'attuale premier Giuseppe Conte. Proprio l'attuale primo ministro italiano, nel corso del suo intervento, ha voluto annunciare le intenzioni del Governo sul Recovery Fund a Napoli e in generale nel Sud Italia. Il premier Conte ha ribadito la volontà di insediare – come aveva già annunciato lo scorso mese di novembre – un polo Agritech nel capoluogo campano. Altri obiettivi dell'esecutivo sono i trasporti, in particolare estendere l'alta velocità sulle tratta Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria.

"Dal punto di vista industriale a Napoli ci sarà un polo Agritech, per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare" aveva annunciato, come detto, Giuseppe Conte soltanto qualche settimana fa, alla fine di novembre, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 “L’economia e la societa’ del Mezzogiorno”. Il potenziamento dell'alta velocità nel Sud Italia, poi, è obiettivo del Governo da lungo tempo. Stando a quanto annunciato dal premier, il Recovery Fund, il sistema di aiuti economici messo in campo dall'Europa per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia di Coronavirus, potrebbe dare una mano a raggiungere questi obiettivi.