Reagisce alla rapina e gli sparano: 20enne in ospedale a Napoli, a 300 metri era stato ferito l’ingegnere Un 20enne è stato ferito nella notte a Napoli; avrebbe reagito a un tentativo di rapina nella stessa zona in cui pochi giorni fa era stato ferito l’ingegnere.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si sarebbe opposto alla rapina dello scooter e i criminali gli avrebbero sparato, centrandolo al fianco. Vittima un 20enne incensurato, ferito in via Volta, nel centro di Napoli, che è stato portato d'urgenza nella notte al Pronto Soccorso del Pellegrini; l'episodio, su cui sono in corso accertamenti, ricorda quello di pochi giorni fa, quando un ingegnere 32enne è stato ferito alle gambe ed è stato ricoverato in pericolo di vita in ospedale.

Il ragazzo, classe 2002, sarebbe stato bloccato dai rapinatori all'altezza del deposito Stella Polare dell'Anm, tra via Benedetto Brin e via Alessandro Volta, a meno di 300 metri dal distributore di benzina in cui era stato ferito l'ingegnere. Secondo il suo racconto lo avrebbero affiancato in due, anche loro su uno scooter, e gli avrebbero intimato di consegnare il mezzo; lui si sarebbe rifiutati e i criminali avrebbero esploso un colpo e sarebbero fuggiti. Il giovane è riuscito a tornare a casa ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dal padre; dopo le medicazioni del caso i medici hanno escluso il pericolo di vita, per lui dieci giorni di prognosi.

Sull'accaduto le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che è intervenuta nella notte in ospedale e ha raccolto la testimonianza della vittima, al momento al vaglio; sono stati effettuati sopralluoghi in via Volta e nelle aree limitrofe, non si esclude che elementi importanti possano arrivare dalle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Tra le ipotesi investigative, quella secondo cui la coppia potrebbe essere la stessa che mercoledì scorso ha sparato al 32enne al distributore di benzina, anche in quel caso in seguito alla reazione ad un tentativo di rapina.