Reagisce alla rapina e gli sparano: 18enne ferito a una gamba ai Quartieri Spagnoli L’episodio nella serata di ieri, 14 marzo, in vico Cariati, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Il 18enne è stato medicato in ospedale: non è in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Sangue nella serata di ieri, lunedì 14 marzo, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola durante quello che sembrerebbe un tentativo di rapina. Stando a quanto ha raccontato proprio il 18enne alle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto, il giovane intorno alle 19 di ieri si trovava in vico Cariati, come detto ai Quartieri Spagnoli, a ridosso di corso Vittorio Emanuele, quando è stato aggredito a scopo di rapina: quando ha reagito, il malvivente gli avrebbe sparato, ferendolo a una gamba. Il giovane ha raggiunto, con mezzi propri, il Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato preso in carico dal personale sanitario: la ferita alla gamba non è stata giudicata grave, ma il giovane è stato tenuto ad ogni modo sotto osservazione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare l'eventuale responsabile.

Nei giorni scorsi, invece, sono arrivate le condanne per la rapina messa a segno da una banda di malviventi nel ristorante "Un posto al sole" di Casavatore, nella provincia di Napoli, lo scorso 9 ottobre. I video della rapina fecero il giro del web e indignarono tutti per la violenza dei malviventi: le immagini mostravano uno dei rapinatori puntare un fucile anche contro un bambino. Proprio lui è stato condannato a 10 anni di reclusione, mentre l'altro rapinatore arrestato ha invece ricevuto una condanna a 7 anni di reclusione.