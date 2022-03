Napoli da sola ha più Redditi di cittadinanza di Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Val d’Aosta: i dati Inps I periodici dati Inps sul Reddito di Cittadinanza più diffuso a Napoli che altrove ogni volta scatenano la polemica sull’assistenzialismo alla città.

A cura di Ciro Pellegrino

Il dato, diffuso periodicamente dall'Inps, puntualmente finisce per ridestare razzismi Nord-Sud e luoghi comuni. Parliamo dei percettori di Reddito di cittadinanza e i numeri sono quelli dell'Osservatorio Rdc dell'Istituto nazionale di previdenza. Cosa ci dicono questi numeri? Che le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza in provincia di Napoli sono 160.040, più di quelle che hanno il sussidio nel complesso nelle intere regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Val d'Aosta:.

Nel dettaglio i numeri sono questo: in Lombardia ci sono 74.815 famiglie con il sussidio per circa 152mila persone coinvolte, in Piemonte 54.511 per quasi 106mila persone coinvolte e in Veneto appena 23.299 famiglie per oltre 44mila persone coinvolte. Poco più di 2.500 famiglie usufruiscono della misura contro la povertà in Trentino Alto Adige mentre in Val d'Aosta sono appena 688.

Veniamo a Napoli: all'ombra del Vesuvio la card è assegnata a 160.040 famiglie per oltre 430mila persone interessate mentre l'intera Campania con oltre 251 mila famiglie e 647mila persone interessate supera largamente l'intero Nord (meno di 213mila famiglie per 417mila persone interessate). Anche l'importo medio in provincia di Napoli è più alto con 670 euro di media a fronte dei 583 euro della media nazionale, dei 507 della Lombardia e dei 439 del Trentino Alto Adige.

Leggi anche Il reddito di cittadinanza ha aiutato due milioni di famiglie ed è costato quasi 20 miliardi

Ma cosa significano questi numeri? Semplicemente che la misura di sostegno al reddito e aiuto a chi vive sotto il livello di povertà è evidentemente più diffusa lì dove c'è maggior povertà e le condizioni determinano la necessità di un sussidio.

Vincenzo Ciampi, consigliere regionale M5S (i pentastellati hanno fortemente promosso il Rdc), si è spesso scagliato contro gli strali di Vincenzo De Luca che più volte ha attaccato l'assegno di povertà. Ora ragiona su questi numeri: