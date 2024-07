video suggerito

Rapine in casa col narcotico e truffe agli anziani: 7 arresti a Salerno Blitz a Salerno: i carabinieri hanno eseguito una ordinanza nei confronti di 7 indagati: 2 in carcere, 4 ai domiciliari e per l’ultimo divieto di dimora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri della stazione Salerno Duomo e della Compagnia di Salerno stanno eseguendo, dalle prime ore di oggi, 11 luglio, una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 7 indagati, ritenuti appartenenti a una banda di criminali specializzata nei raid nelle abitazioni: secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbero resi responsabili di rapine usando narcotici sulle vittime, di furti, truffe aggravate agli anziani e di riciclaggio. Per due degli indagati è stata disposta la custodia in carcere, per altri 4 i domiciliari e per l'ultimo il divieto di dimora. I reati conte