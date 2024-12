Rapine in casa, 4 arresti. Tra le vittime l’avvocato Giaquinto, legato e picchiato

video suggerito

Vittorio Giaquinto, frame dell'intervista a "La Vita in Diretta"

Quattro persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Caserta con l'accusa di fare parte di una banda responsabile di numerose rapine in casa in tutta la Campania; tra le vittime c'è anche l'avvocato casertano Vittorio Giaquinto, che nel 2023 fu sequestrato nel suo appartamento e preso a pugni in faccia dai malviventi. Per altri 5 presunti componenti della banda è stato chiesto l'arresto e dovranno essere ascoltati il 19 dicembre dal gip, ai sensi della nuova normativa Nordio.

La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i destinatari sono due serbi e due italiani, tra cui una donna. Tra loro ci sarebbe anche la persona che aveva fatto il palo nel corso della violenta rapina in casa del noto avvocato casertano. La vicenda risale all'aprile 2023, a raccontare i dettagli era stato lo stesso Giaquinto durante la trasmissione "La Vita in Diretta". Quella sera, aveva spiegato il penalista, i criminali avevano usato una coppia di anziani vicini di casa come esca: avevano fatto irruzione nella loro abitazione, li avevano picchiati e poi avevano costretto la donna a chiedere aiuto a Giaquinto fingendo che il marito avesse avuto un malore.

Quando l'avvocato era uscito di casa per aiutare i vicini era cominciato l'incubo: arrivato sul terrazzo era stato aggredito e legato, i rapinatori si erano quindi fatti consegnare le chiavi della cassaforte e, probabilmente convinti che ci fossero altri soldi e valori in casa, avevano continuato a picchiarlo e gli avevano spaccato uno zigomo. Prima di andare via, portando con sé tutti gli oggetti di valore e 16mila euro in contanti, avevano legato Giaquinto con delle fascette e lo avevano chiuso in bagno.