Rapinato in auto nel traffico a Chiaia: preso un 24enne, è caccia ai complici L'indagato identificato dai carabinieri grazie alle telecamere; il raid nella notte del 20 aprile, la vittima bloccata in via Riviera di Chiaia.

A cura di Nico Falco

Foto archivio

In quattro lo avevano circondato mentre era bloccato nel traffico di Chiaia, nel centro di Napoli, avevano preso a pugni il parabrezza e la carrozzeria, poi gli avevano puntato un coltello in faccia. Vittima un giovane diretto a Pozzuoli, che era stato costretto a consegnare il telefono e un borsello con dentro soldi ed effetti personali. Per quel raid i carabinieri hanno individuato uno dei presunti responsabili: si tratta di un 24enne incensurato di Ercolano.

Il raid risale alle prime ore dello scorso 20 aprile; notte tra venerdì e sabato, via Riviera di Chiaia era intasata dal traffico del weekend. Il giovane era rimasto imbottigliato quando si era trovato i quattro ragazzi intorno all'automobile. Incuranti della presenza di molte altre persone, i rapinatori si erano accaniti sull'automobile e avevano minacciato il ragazzo, obbligando a cedere tutti gli oggetti di valore, per poi dileguarsi.

All'identificazione dell'indagato i carabinieri della stazione di Chiaia, presso cui era stata sporta denuncia, sono arrivati tramite l'analisi della videosorveglianza: sono state acquisite le registrazioni di diverse telecamere installate nei pressi del luogo della rapina e nelle immediate vicinanze e, grazie a quelle immagini, i sospetti si sono concentrati sul 24enne, gravemente indiziato di rapina a mano armata in concorso. Nei confronti del giovane il gip del Tribunale di Napoli, all'esito delle indagini, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere; il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Napoli Centro. Proseguono le indagini per identificare gli altri tre responsabili.