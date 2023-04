Rapinato Francesco Da Vinci: “Minacciato con pistola alla tempia, questa gente rovina Napoli” Pistola alla testa durante una rapina: paura per Francesco Da Vinci all’esterno di un ristorante napoletano. Il cantante sui social: “Siete immondizia umana”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rapinato in piena notte Francesco Da Vinci, cantautore napoletano noto anche aver preso parte come attore in Gomorra. Il giovane ha raccontato tutta la vicenda sui social. Magro il bottino dei ladri: un orologio e poche centinaia di euro in contanti. Ma il cantautore, figlio d'arte (il padre è Sal Da Vinci), si è abbandonato ad uno sfogo sui social: "Certe persone continuano a distruggere questa città".

Francesco Da Vinci ha raccontato infatti che "alle ore 00.20 di questa notte ero all’esterno di un noto ristorante di Napoli insieme ad un amico e dopo aver cenato ci eravamo appena seduti in auto per rientrare". Ma a quel punto, spiega, è arrivato "uno scooter nero, senza targa, con tre individui muniti di passamontagna e caschi integrali". A quel punto, i tre avrebbero sbattuto le pistole contro i vetri, facendoli scendere dall'automobile. "Mi puntano esattamente tre pistole alla testa mettendo addirittura il colpo in canna. Tutto questo per un orologio e 400 euro". Da Vinci ha anche spiegato che in quei momenti era anche "a telefono con mia moglie, che mi aspettava con i miei due figli piccoli a casa e che purtroppo ha assistito telefonicamente a questa bruttissima disavventura.

Il cantautore napoletano ha poi concluso:

