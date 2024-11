Rapinata dopo aver dato un passaggio a due ragazze: vittima minacciata sui social prima del processo

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

"Ti mando in coma". Questa e altre minacce avrebbe ricevuto una giovane donna di 26 anni che, dopo essere stata rapinata, aveva fatto arrestare i malviventi che le avevano portato via 5mila euro. La donna, tramite il suo legale, ha infatti denunciato di aver ricevuto pressioni e minacce via social, a quindici giorni dall'inizio del processo, che prenderà il via al Tribunale di Napoli il prossimo 28 novembre e che vede imputati l'uomo che ha materialmente rapinato la vittima e due ragazze, sue complici.

La vicenda è rocambolesca e ha inizio un anno fa circa, il 23 novembre del 2023, quando la 26enne decide di dare un passaggio a due ragazze da Roma a Napoli. Durante il tragitto, le due vengono a sapere che la giovane che gli sta dando un passaggio trasporta con sé 5mila euro e decidono di approfittarne, organizzando il colpo: a Napoli, ad attendere le tre c'è un uomo armato di pistola che, incurante della presenza delle altre due ragazze, punta l'arma contro la 26enne e le porta via il denaro.

Durante la fuga, però, il malvivente perde il cellulare. La 26enne lo raccoglie e, poco dopo, risponde a una telefonata che arriva su quel dispositivo: è il fratello di una delle due ragazze a cui ha dato un passaggio. Grazie a questo, le forze dell'ordine sono riuscite non solo ad arrestare l'esecutore materiale della rapina, ma anche le due giovani.