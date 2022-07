Rapinano due turisti al Bufala Fest sul Lungomare, poi picchiano i poliziotti: tre arrestati I tre uomini, originari del Gambia, sono stati anche denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

A cura di Valerio Papadia

Movimentato il pomeriggio di ieri, giovedì 14 luglio, per alcuni poliziotti napoletani impegnati sul Lungomare durante il servizio di ordine pubblico predisposto per il Bufala Fest, che si sta svolgendo in città. Come rende noto oggi la Questura, gli agenti del commissariato Poggioreale e San Giovanni Barra, impegnati a presidiare l'area insieme ai carabinieri della stazione Chiaia, in prossimità della Rotonda Diaz sono stati avvicinati da due turisti francesi, che hanno riferito di aver subito un furto poco prima. Proprio in quei frangenti, tre persone si sono avvicinate e hanno cominciato a dare in escandescenze, inveendo contro i due turisti e lamentando di essere stati accusati ingiustamente del furto.

I tre sono stati arrestati dopo un breve inseguimento

I poliziotti hanno tentato di ripristinare la calma, ma i tre, in tutta risposta, li hanno aggrediti, dapprima con spintoni, poi prendendoli a pugni: uno di loro li ha anche minacciati con una bottiglia di vetro rotta, prima che si dessero alla fuga. Gli agenti si sono così lanciati al loro inseguimento e, non senza difficoltà, dopo un'altra colluttazione, sono riusciti a bloccarli. Per i tre, cittadini gambiani tra i 28 e i 44 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine e irregolari in Italia, è scattato così l'arresto per lesioni aggravate e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale; i tre sono anche stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.