Rapinano champagne in un supermercato in centro a Napoli e poi aggrediscono i dipendenti: due arresti La rapina è andata in scena nel pomeriggio di ieri in un supermercato in via Bracco, nel cuore di Napoli. La polizia ha arrestato due uomini, un 38enne e un 27enne.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Rapina e aggressione andati in scena in un supermercato nel cuore di Napoli nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 luglio: l'episodio in via Roberto Bracco, a due passi dalla centralissima via Toledo, dove due uomini, due cittadini georgiani di 38 e 27 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.

I Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo della Pattuglia Mobile di Zona della compagnia Napoli Centro, mentre transitavano in via Bracco hanno notato un uomo che, mentre chiedeva aiuto, rincorreva un altro uomo. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il fuggitivo, mentre il complice è stato intercettato nelle vicinanze. I poliziotti hanno così ricostruito che i due soggetti, poco prima, erano entrati in un supermercato e avevano preso due bottiglie di champagne, occultandole in uno zaino. Scoperti dai dipendenti dell'attività, per guadagnarsi la fuga, li avevano minacciati con un coltello e poi aggrediti fisicamente.

Per tali motivi, il 38enne e il 27enne, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul territorio italiano, sono stati tratti in arresto per rapina impropria; il 38enne, inoltre, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.