Rapina sull’autostrada a Napoli: bloccano auto e sparano per prendere uno zaino Rapina con spari sull’ingresso dell’autostrada a Napoli: in tre hanno bloccato un’automobile per portare via uno zaino nero. Indagini della Polstrada.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Rapina sullo svincolo autostradale nei pressi di via Galileo Ferraris, nel centro di Napoli: in tre hanno tagliato la strada a un'automobilista, hanno esploso un colpo di pistola in aria e gli hanno portato via uno zaino. È accaduto intorno alle 13:40, le indagini sono affidate alla Polizia Stradale e la dinamica è in fase di accertamento. Stando alle prime, frammentarie informazioni la vittima stava circolando nella sua Fiat Multipla quando è stato affiancato da tre persone che erano in Fiat Punto.

La seconda vettura avrebbe tagliato la strada alla prima, in modo da bloccare il traffico e costringerla a fermarsi. Subito dopo, il raid, con tanto di sparo per intimidire la vittima. Il loro obiettivo era lo zaino nero, non hanno portato via altro. Sul contenuto sono in corso accertamenti ma, dalla dinamica così ricostruita, pare evidente che contenesse qualcosa di prezioso, forse dei preziosi o l'incasso di un'attività commerciale. È verosimile che i criminali stessero già seguendo la vittima, magari da diversi chilometri, e che fossero in attesa del momento opportuno per passare all'azione.