Rapina in chiesa, in 6 armati di pistola irrompono durante la preghiera Irruzione nella chiesa evangelica durante il culto: in 6, armati di pistola, hanno minacciato i fedeli e si sono fatti consegnare borse e portafogli.

A cura di Nico Falco

La chiesa evangelica di Orta di Atella (da Facebook)

Sei persone armate hanno fatto irruzione in una chiesa evangelica di Orta di Atella, in provincia di Caserta; pistola in pugno hanno minacciato i fedeli, costringendoli a consegnare portafogli e borse, per poi scappare a bordo di un'automobile. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, 11 dicembre, le indagini sono affidate ai carabinieri che in queste ore stanno esaminando i nastri di alcune videocamere di sorveglianza della zona.

Il raid, apprende Fanpage.it da fonti investigative, è avvenuto intorno alle 20:30, mentre i fedeli erano raccolti nei locali di via San Michele per la funzione religiosa; erano presenti anche ragazzi e bambini. Il tutto è durato una manciata di minuti: dopo aver intascato il bottino, che sarebbe quantificabile in poche centinaia di euro, i sei, tutti a volto coperto, avrebbero guadagnato velocemente l'esterno per poi proseguire la fuga in automobile.

I carabinieri, allertati dalle vittime, sono intervenuti poco dopo ma al loro arrivo i criminali si erano già dileguati; infruttuosi, per il momento, i pattugliamenti della zona. Secondo le testimonianze almeno due dei sei della banda sarebbero stati armati di pistola e non si sarebbero fatti scrupoli a puntarle al volto dei fedeli, obbligandoli ad assecondare le loro richieste. Al vaglio degli investigatori anche le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza.

Leggi anche Studentessa palpeggiata nelle parti intime durante una rapina: 2 arresti in centro a Napoli

Rapina a mano armata in chiesa, fedeli minacciati con pistole

"Ieri alla fine del nostro culto 6 uomini incappucciati sono entrati nel nostro locale di culto ad Orta di Atella e con violenza ci hanno rapinato – scrive uno dei fedeli su Facebook, post che è stato anche condiviso dalla pagina ufficiale della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I Orta di Atella – stiamo tutti bene grazie a Dio, solo spavento e tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente. La nostra preoccupazione era per i bambini, i ragazzi, ma Dio ci ha protetti e lo farà ancora".